15 دقيقة.. سيطرة من الزمالك وتعادل سلبي أمام ساجرادا الأنجولي

مرت 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، بين الزمالك وساجرادا الأنجولي بالتعادل السلبي في إطار مباريات كأس الكونفيدرالية.

وكانت أخطر فرص الزمالك بالدقيقة 5، بعدما سدد محمد عبد الغني الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بثبات.

وفي الدقيقة 9، زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،: حارس: عبد الرحمن نفاد. الدفاع: محمود علاء - محمد طارق - عبد الله جمعة. الوسط: عمرو السيسي - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما". الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

رسالة المدرب

وفي السياق، أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك، ونلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

وتابع: "تأجيل مباراة الاتحاد ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وإلى حد ما هناك بعض اللاعبين يشعرون بالإجهاد وسنرى من الأنسب للبدء أساسيًا في لقاء الغد"، مضيفا: "أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وشدد على أن ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، وأوضح أن الكرة الأنجولية تطورت كثيرًا، وندرك أهمية المباراة ونتطلع لحصد الثلاث نقاط وتحقيق هدفنا.

وتابع معتمد جمال: "الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة، ونتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسميًا على عقود تدريب الفريق قائلًا: "الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباع جيد باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

وأوضح معتمد جمال أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيدًا لعودته للملاعب في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني أن طريقة لعبه في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس.