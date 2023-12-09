30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على الزمالك وساجرادا

مرت 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، بين الزمالك وساجرادا الأنجولي بالتعادل السلبي في إطار مباريات كأس الكونفيدرالية.

وكانت أخطر فرص الزمالك بالدقيقة 5، بعدما سدد محمد عبد الغني الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بثبات.

وفي الدقيقة 9، زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وبالدقيقة 16، شيكابالا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ناثان مبروكي.

وواصل الزمالك خطورته بالدقيقة 19، محمد أشرف روقا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في جدس المدافعين ثم أمسك بها الحارس.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من حارس: عبد الرحمن نفاد. الدفاع: محمود علاء - محمد طارق - عبد الله جمعة. الوسط: عمرو السيسي - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما". الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.