سبورتنج يواجه هلال مطروح والحمام يستضيف الأوليمبي في القسم الثاني "ب"

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم مباريات الأسبوع الثامن في المجموعة الثالثة " 2" بمسابقة دوري القسم الثاني " ب "، وأهمها مباراة القمة بين سبورتنج وهلال مطروح .

يتصدر فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق المجموعة الثالثة " 2 " برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف.

في المقابل يحتل هلال مطروح بقيادة علي عاشور المركز الرابع برصيد 11 نقطة، من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

الحمام يستضيف الأوليمبي

ويستضيف الحمام الثاني برصيد 12 نقطة فريق الأوليمبي السادس برصيد تسع نقاط في المباراة الأولى لأحمد سمير نجم الزمالك السابق، الذي تولى تدريب الأوليمبي بعد رحيل محمد كيتا .

وحقق الحمام ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف، بينما حقق الأوليمبي انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل تسعة أهداف، ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى لتصحيح أوضاعه والعودة للانتصارات للمنافسة على الصدارة.

الحمام فاز في الجولة الماضية على الإسكندرية للبترول

شباب كوم حمادة يواجه دمنهور

ويحل مركز شباب كوم حمادة الثالث برصيد 11 نقطة بقيادة حسن مصطفى ضيفا على فريق دمنهور السابع برصيد سبع نقاط، وحقق شباب كوم حمادة ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 8 أهداف، ودخل مرماه سبعة أهداف بينما حقق دمنهور فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف .

الإسكندرية للبترول يستضيف دلفي

ويستضيف الإسكندرية للبترول الأخير برصيد أربع نقاط فريق دلفي الخامس برصيد عشر نقاط ،وحقق دلفي انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، بينما حقق الإسكندرية للبترول فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر خمس مباريات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 12 هدفا.

ويحل طلائع الأسطول التاسع برصيد سبع نقاط ضيفا على فريق المجد السكندري الثامن برصيد سبع نقاط، وحقق المجد فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين والغريب أنه يملك أضعف هجوم في المجموعة ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف، لكنه في نفس الوقت يملك أقوى دفاع ودخل مرماه أربعة أهداف .

على الجانب الأخر حقق طلائع الأسطول انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف .