الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترسانة يسحق بني مزار بخماسية ويحكم قبضته على قمة مجموعته في القسم الثاني "ب"

مباراة بني مزار والترسانة
مباراة بني مزار والترسانة

أحكم فريق الترسانة بقيادة حسين شكري قبضته على قمة المجموعة الأولى " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " بعد فوزه الكبير على بني مزار بملعبه ووسط جماهيره بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع السابع وأدارها الحكم عباس حسن ليرتفع رصيد الترسانة إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد بني مزار عند خمس نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدفين سجلهما أوجستين أوتو وميدو شلاطة في الدقيقتين 3 و28 وفي الشوط الثاني سجل محمد يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 55 وأضاف أوجستين أوتو الهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجل إسلام عصام الهدف الخامس في الدقيقة 78 

المنيا يتعادل مع الفيوم 1-1 

وتعادل الفيوم مع المنيا بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد الفيوم إلى 11 نقطة ويرتفع رصيد المنيا إلى تسع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم الفيوم بهدف سجله في الدقيقة 44  وفي الشوط الثاني تعادل المنيا عن طريع محمد العطار في الدقيقة 68 .

نجوم مصر يهزم تليفونات بني سويف بثلاثية 

واستعاد فريق نجوم مصر نغمة الانتصارات وهزم تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب الترسانة ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد تليفونات بني سويف عند أربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم نجوم مصر بهدف سجله بلال أحمد وفي الشوط الثاني محمد رزق ومحمود موسى الهدفين الثاني والثالث لنجوم مصر.

طامية يهزم الواسطى بهدف 

وفاز مركز شباب طامية على الواسطى بهدف دون رد سجله محمود عجيب في الدقيقة 50  في المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي ليرتفع رصيد مركز شباب طامية إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد الواسطى عند أربع نقاط .

 

القسم الثاني ب الترسانة بنى مزار المنيا الفيوم

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