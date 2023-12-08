الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترسانة يواجه بني مزار والفيوم يستضيف المنيا في دوري القسم الثاني "ب"

فريق المنيا
فريق المنيا

تتصدر مباراة الفيوم والمنيا مواجهات اليوم في الأسبوع السابع للمجموعة الأولى  "2" في دوري  القسم الثاني "ب "، كما يلتقي بني مزار مع الترسانة والواسطى مع مركز شباب طامية، وتليفونات مع سويف مع نجوم مصر، في حين يحصل فريق مركز شباب مغاغة على راحة.

الترسانة المتصدر برصيد 14 نقطة بقيادة حسين شكري سيحل ضيفا على فريق بني مزار الخامس برصيد خمس نقاط، ولعب الترسانة ست مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه هدفان ويسعى للفوز لتأكيد صدارته للمجموعة، بينما لعب بني مزار خمس مباريات حقق خلالها انتصارا واحدا وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف.

مباراة قمة بين الفيوم والمنيا

ويستضيف الفيوم الثاني برصيد عشر نقاط فريق المنيا الرابع برصيد 8 نقاط بقيادة نبيل محمود، ولعب الفيوم ست مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل أربع مرات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، بينما لعب المنيا خمس مباريات فاز مباراتين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، وسيدخل الفائز بالمباراة في منافسة شرسة مع الترسانة.

نجوم مصر يواجه تليفونات بني سويف 

ويحل نجوم مصر الثالث برصيد 8 نقاط ضيفا على فريق تليفونات بني سويف الثامن برصيد أربع نقاط ، وذلك في المباراة الأولى لفؤاد سلامة المدير الفني لتليفونات بني سويف الذي تولى المسئولية خلفا لمحمد ثابت الذي تمت إقالته، على خلفية انسحاب الفريق من مباراة الترسانة في الجولة الماضية.

وحقق نجوم مصر انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، بينما حقق تليفونات بني سويف فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.

أخيرا يستضيف الواسطى السابع برصيد أر بع نقاط فريق مركز شباب طامية السادس برصيد خمس نقاط، ولم يحقق الواسطى أى فوز وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما حقق مركز شباب طامية انتصارا واحدت وتعادل مرتين وخسر مباراتين، وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

القسم الثاني ب المنيا الفيوم الترسانة بنى مزار

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