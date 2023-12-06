سبورتنج يحافظ على صدارة مجموعته في القسم الثاني بريمونتادا أمام دلفي

احتفظ فريق سبورتنج السكندري بقيادة أحمد فاروق بقمة المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" بعدما نجح في تحويل تأخره أمام دلفي بهدفين إلى الفوز 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد محمود ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد دلفي عند عشر نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دلفي 2-1 وتقدم دلفي بهدفين سجلهما عبد الرحمن بوبو وكان الهدف الأول من ركلة جزاء ثم سجل رزق عبد الحليم هدف سبورتنج وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن أحمد هدف التعادل لسبورتنج من ركلة جزاء ثم سجل عمر أحمد هدف الفوزلسبورتنج.

وتعادل شباب كوم حمادة مع المجد السكندري بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد شباب كوم حمادة إلى 11 نقطة ورصيد المجد إلى سبع نقاط، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل عبد الجليل كاكا وتعادل المجد عن طر يق يايا كونيه.

وتعادل هلال مطروح مع دمنهور بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد طعيمة ليرتفع لارصيد هلال مطروح إلى 11 نقطة ورصيد دمنهور إلى سبع نقاط.

وواصل الأوليمبي نزيف النقاط وخسر أمام طلائع الأسطول بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد الأوليمبي عند تسع نقاط.

وانفرد فريق الحمام بالمركز الثاني بعد فوزه على الإسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الحمام إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد الإسكندرية للبترول عند أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم الحمام بهدف سجله دانيال في الدقيقة الثالثة وفي الشوط الثاني سجل كريم دي ماريا الهدف الثاني للحمام في الدقيقة 80 ثم سجل مهدي صبحي الهدف الوحيد لفريق الإسكندرية للبترول في الدقيقة 88.