القسم الثاني "ب".. القزازين يواجه بنى عبيد والمنصورة يستضيف الصيد بالمحلة

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، خمس مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة "1" بدوري القسم الثاني "ب"، حيث يحل مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 13 نقطة ضيفا على بني عبيد الرابع برصيد تسع نقاط بقيادة أكرم عبد المجيد.

ويعتبر القزازين أكثر فرق المجموعة تحقيقا للانتصارات وفاز في أربع مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد عشرة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على بلقاس وبايونيرز ومركز شباب تلا.

في المقابل حقق بني عبيد انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

مالية كفر الزيات يواجه شباب تلا

ويحل مالية كفر الزيات الخامس برصيد تسع نقاط ضيفا على مركز شباب تلا الذي يحتل المركز العاشر والأخير برصيد ثلاث نقاط..وحقق مالية كفر الزيات انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما حقق شباب تلا فوزا واحدا وخسر خمس مرات وسجل هدفين فقط ودفاعه هو الأضعف في المجموعة واهتزت شباكه 12 مرة

ويستضيف المنصورة الثاني برصيد عشر نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق الصيد بالمحلة الثالث برصيد تسع نقاط والمنصورة هو الفريق في المجموعة الذي لم يذق طعم الهزيمة وحقق انتصارين وتعادل أربع مرات وسجل خمسة أهداف ولديه أقوى دفاع في المجموعة ولم يدخل مرماه سوى هدفا واحدا.

وحقق الصيد بالمحلة انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر كرة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

نبروه فاز في الجولة الماضية على بلقاس

بايونيرز يستضيف نبروه

ويستضيف بايونيرز الثامن برصيد سبع نقاط بقيادة خالد متولي فريق نبروه السادس برصيد 8 نقاط وحقق بايونيرز فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف بينما حقق نبروه انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.

أخيرا يحل بلقاس التاسع برصيد ثلاث نقاط ضيفا على فريق كفر الشيخ السابع برصيد سبع نقاط وحقق كفر الشيخ فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف بينما حقق بلقاس فوزا احدا وخسر خمس مباريات وسجل هدفين فقط ودخل مرماه سبعة أهداف.