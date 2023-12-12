الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافى يُعلن قائمة برشلونة لمباراة أنتويرب فى دورى أبطال أوروبا

تشافي
تشافي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة أنتويرب البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على فريق أنتويرب البلجيكي غدًا في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.


خط الدفاع: "باو كوبارسي، جواو كانسيلو، مارك كاسادو، أندرياس كريستنسن، سرجيو روبرتو، جوليس كوندي، أليخاندرو بالدي، هيكتور فورت


وسط الملعب: بيدري، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو، مارك كاسادو.

الهجوم: مارك جويو، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، آنخيل ألاركون، جواو فيليكس، رافينيا.

 

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق انتصاره الخامس في المجموعة من أجل ضمان التأهل على صدارة المجموعة لدور الـ16 من البطولة التي يعود لأدوارها الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، إذ ودع الفريق الكتالوني دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية من دور المجموعات.

ويتنافس برشلونة على صدارة المجموعة مع فريق بورتو البرتغالي، والذي يلتقي نظيره شاختار دونتيسك الأوكراني من أجل حسم المقعد المؤهل للدور المقبل من البطولة، رفقة برشلونة.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق أنتويرب لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعد تأكد توديعه للبطولة بدون نقاط بعدما خسر كل مبارياته الماضية في المجموعة.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وخلفه بورتو برصيد 9 نقاط ثم شاختار بنفس الرصيد وبفارق الأهداف في المركز الثالث، وفي المركز الأخير يأتي فريق أنتويرب البلجيكي بدون نقاط.

تشافي برشلونة أنتويرب دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال

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