أحمد سامى يطلب من رئيس سموحة التعاقد مع لاعب الأهلى

كشف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن طلبه التعاقد مع أحد لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في الميركاتو الشتوي.

ويتواجد فريق سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تليفزيونية " طلبت من فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه في حال كان هناك فرصة لضم أحمد عبد القادر من الأهلي سيكون الأمر جيدًا للغاية، وسنساعده على أن يستعيد مستواه مجددًا ويعود أقوى".

وأضاف "سموحة يصنع قيمة مُضافة لأي لاعب لا يشارك مع ناديه".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد حديث عن ضم مروان حمدي من فريق المصري، وما أعرفه أنه لن يرحل، خاصة أن رأس الحربة لا يُقدر بثمن".

ويعاني أحمد عبد القادر من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الأهلي لفترة من 4 إلى 6 أسابيع.

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فحوصات طبية جديدة لعبدالقادر والضاوى لتحديد فترة غيابهما عن الأهلى

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، على أن أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى فى كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

