الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فحوصات طبية جديدة لعبدالقادر والضاوى لتحديد فترة غيابهما عن الأهلى

عبدالقادر
عبدالقادر

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، على أن أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية

مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلى فى مونديال الأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 وحرص مرتجي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

 يذكر أن الأهلي سيخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

إصابة عبدالقادر اصابة محمد الضاوى كريستو تدريبات الاهلى مونديال الاندية مرتجى رئيسا لبعثة الاهلى فى مونديال الاندية

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