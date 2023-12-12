الزمالك يصرف للاعبين مكافأة الفوز بثلاث مباريات فى الكونفيدرالية

صرف مسئولو نادي الزمالك، مكافأة الفوز في المباريات الأخيرة للفريق ضمن منافسات دور الجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في أول ٣ جولات، ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت خطوة الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل مباراة المصري البورسعيدي الخميس المقبل ببطولة الدوري.

مشاركة الونش

وشارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر أمس الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي قبل مران الأمس، وتمت مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



انتظام الثلاثي



وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر أمس الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين معسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثلاثي؛ لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.