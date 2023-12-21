الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة لها في ظل البطولات القادمة بين الفرق الرياضية المفضلة للكثيرين خاصة الفرق الأوروبية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة لها والتي يكون أغلبها مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصص الرسمي لعرض المباريات والبطولات المختلفة. 

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة فريق أوراوا الياباني بطل آسيا يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في الساعة الرابعة والنصف لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تقام المباراة على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد برايتون

الساعة: 10:00 مساءً 
القناة الناقلة بي إن سبورت 2 HD
 

مواعيد مباريات غدا الخميس ولقاءات الأهلي والزمالك القادمة القنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإسباني

فيسنتي ضد ريال مدريد
الساعة: 11:30 مساءً 
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
 

ريال بيتيس ضد جيرونا
الساعة: 9:00 مساءً 
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD
 

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

عرعر ضد الفيحاء
الساعة: 6:00 مساءً 
القناة الناقلة: SSC 1 HD
 

ضمك ضد الطائي
الساعة: 6:00 مساءً 
القناة الناقلة: SSC Extra 1 HD
 

الهلال ضد أبها
الساعة: 9:00 مساءً
القناة الناقلة: SSC 1 HD
 

مباريات كأس الرابطة البرتغالية

بنفيكا ضد فوتبول
الساعة: 10:15 مساءً 
القناة الناقلة: SSC Extra 1 HD
 

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 

التردد  12604

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

 

تردد قناة ssc على القمر الصناعي  نايل سات

التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

تردد قناة ssc على القمر الصناعي  عرب سات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:  27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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مواعيد مباريات منتخب مصر للسلة في البطولة العربية بالقاهرة

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5 مباريات في لقاء البرونزية.. أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية

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