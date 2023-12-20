مواعيد مباريات منتخب مصر للسلة في البطولة العربية بالقاهرة

يستعد المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، والتي يستضيفها مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الإمارات، الكويت، تونس، والمغرب“.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.