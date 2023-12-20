5 مباريات في لقاء البرونزية.. أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية

يضرب الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، موعدًا مع أوراوا الياباني بطل آسيا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويبحث الأحمر عن رقم تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر فريق يتوج بالميدالية البرونزية لرابع مرة، بعد أن توج بها في 3 مرات 2006 و2020 و2021.

وخاض الأهلي 5 مباريات في لقاء البرونزية حقق الفوز في 3 وخسر 2، حيث كان أخرها الموسم الماضي.

البداية كانت في 2006 حين توج الأهلي وقتها تحت قيادة مانويل جوزيه بالبرونزية بعد الفوز على حساب كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين لهدف.

وفي 2012 عاد الأهلي ولعب على البرونزية مع مونتيري المكسيكي وخسر بهدفين نظيفين.

وبنسخة 2020 ضرب الأهلي موعدًا مع بالميراس البرازيلي وقدم لقاء رائعا وتوج بالبرونزية الثانية بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وعاد الأهلي في 2021 وحقق برونزية ثالثة على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وفي النسخة الماضية 2022 خسر الأهلي البرونزية على يد فلامنجو بنتيجة 4-2.