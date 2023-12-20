الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب أوراوا: الأهلى فريق كبير.. ومواجهته على البرونزية ستكون مختلفة

ماسيج سكورزا مدرب
ماسيج سكورزا مدرب نادي أوراوا الياباني

علق ماسيج سكورزا مدرب نادي أوراوا الياباني، على الهزيمة في المباراة أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب ستاد الملك عبدالله الرياضية" الجوهرة المشعة".

وقال سكورزا، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا أفضل فريق في العالم في المباراة، توقعت استحواذهم على الكرة طيلة مجريات المباراة وهذا ماحدث في المباراة، الفوارق البدنية والفنية كبيرة، ولم ننجح في استغلال الهجمات المرتدة التي أتيحت لنا".

وتابع:" استحواذ فريقي على الكرة في المباراة كان بنسبة 26%، لعبنا بطريقة أكثر صبرا وهدوءًا، ولكن كان هناك تخوف كبير من اللاعبين وفي النهاية خسرنا المباراة".

واختتم: "مباراة الأهلي القادمة مختلفة بكل تأكيد عن مانشستر سيتي، وسنتواصل مع اللاعبين، من أجل تصحيح الأخطاء وحصد برونزية كأس العالم للأندية".

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اأوراوا ريد دياموندز الياباني، على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة المقبلة 22 ديسمبر الجاري 2023، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المشاركة هي التاسعة والرابعة على التوالي للمارد الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية على مدار تواجده في المحافل العالمي، حيث استطاع الأهلي من خلالها تحقيق الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ أعوام (2006 و2020 و2021).

 

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