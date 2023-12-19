مونديال الأندية: السيتي يكتسح أوراوا بثلاثية ويلتقي فلومينينسي في النهائي

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على أوراوا ريدز الياباني اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة في نصف نهائي المسابقة.

ويضرب السيتي موعدًا مساء الجمعة مع فلومينينسي البرازيلي في نهائي المسابقة، بينما سيلعب النادي الياباني مع الأهلي على لقاء البرونزية في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الشوط الأول

الشوط الأول شهد سيطرة إنجليزية مطلقة، وفي الدقيقة السابعة، أطلق الإسباني رودري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر لمرمى الفريق الياباني.

في الدقيقة 28، سدد الإسباني رودري هيرنانديز تسديدة على الطائر لمست مدافع أوراوا في طريقها لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 30، اخترق البرتغالي برناردو سيلفا دفاعات أوراوا من الجهة اليمنى، ليطلث تسديدة قوية بيسراه، تصدى لها حارس الفريق الياباني ببراعة.

وفي الدقيقة 36، سدد ماتيوس نونيز الكرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الياباني تصدى لتسديدته مخرجًا الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38، قطع ناثان آكي الكرة من لاعب أوراوا لتصل لـ ماتيوس نونيز والذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس الفريق الياباني أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 45، سجل هوبيراتن مدافع أوراوا الهدف الأول لمانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته إبعاد تمريرة ماتيوس نونيز من الجهة اليمنى.

الشوط الثاني

سجل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هدف السيتي الثاني، بالدقيقة 51 من مرتدة انفرد بيها وسددها فوق حارس أوروا.

وزاد البرتغالي بيرناردو سيلفا من غلة السيتي بهدف ثالث بالدقيقة 59، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الفريق الياباني.

وبالدقيقة 81 انفراد تام عن طريق شويا لاعب أوراوا لكن خروج رائع من إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

كأس العالم للأندية: ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا