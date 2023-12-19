الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

السيتي
السيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره  أوراوا ريدز الياباني مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

ويلعب السيتي اليوم بدون مهاجم صريح في ظل جلوس جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء، وغياب إيرلينج هالاند عن قائمة الفريق للإصابة بجانب جيريمي دوكو وكيفين دي بروين.

 

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

 

حراسة المرمى: إيدرسون

 

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

 

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

 

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا

 

ويسعى مانشستر سيتي المشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من تحقيق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتطلع فريق أوراوا ريدز  لتحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا من البطولة للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ويشارك فريق أوراوا ريدز الياباني بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، بينما سيواجه الفريق الخاسر النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتقام كلتا المباراتين يوم الجمعة المقبل.

كأس العالم للأندية ستونز السيتى أوراوا ريدز ألفاريز

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