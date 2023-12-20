الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد ألميريا في بطولة الدوري الإسباني.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة ديابل نوار ضد نهضة بركان: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة ساجرادا الأنجولي ضد الزمالك: في تمام الساعة السادسة مساءً. 

- مباراة مودرن فيوتشر ضد اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة سوار الغيني ضد أبو سليم الليبي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة النادي الافريقي ضد ريفرز يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا 

 - مباراة يانج أفريكانز ضد ميدياما: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

 • مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد ألميريا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد سيلتا فيجو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليون ضد نانت: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

 - مباراة فولفسبورج ضد بايرن ميونخ: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

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مباراة قمة بين غزل المحلة ووادي دجلة.. ومكادي يستضيف راية في دوري المحترفين

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

- مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني: يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

- مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا: يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

- مباراة الزمالك ضد ساجرادا: اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

- مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

يلتقي فريق الأهلي بنظيره أوروا الياباني، يوم الجمعة المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بينما يلتقي فريق فلومينينسي بمنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي مونديال الأندية، يوم الجمعة أيضًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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