الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة قمة بين غزل المحلة ووادي دجلة.. ومكادي يستضيف راية في دوري المحترفين

غزل المحلة تعادل
غزل المحلة تعادل في مباراته الأخيرة مع طنطا

يستضيف مكادي فريق راية في الثانية والنصف عصر اليوم، ويحل وادي دجلة ضيفا على فريق غزل المحلة في الخامسة مساء في ختام الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين مكادي و راية

في ملعب خيري بشارة بالجونة يحل راية التاسع برصيد 18 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على فريق مكادي السادس عشر برصيد 12 نقطة بقيادة محمد صلاح.

وحقق راية 4 انتصارات وتعادل 6 مرات وخسر مباراتين وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وحقق انتصارين في أخر ست مباريات على الجمهورية شبين والاتصالات وتعادل مع النجوم ودكرنس وحرس الحدود وغزل المحلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21.

في المقابل حقق مكادي انتصارين فقط وتعادل 6 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وخسر آخر 3 مباريات أمام بترول أسيوط ولافيينا والمقاصة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح ويساعده أيمن دعبس ومحمد القاضي ومعهم هيثم الشريف حكما رابعا.

راية فاز في الجولة الماضية على الاتصالات

مواجهة قوية بين غزل المحلة ووادي دجلة 

ويشهد ملعب غزل المحلة في الخامسة مساء مباراة قمة بين غزل المحلة ووادي دجلة حيث يحتل غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وتعادل في أخر مباراتين مع راية وطنطا ويسعى للعودة للانتصارات ةالصول للنقطة 25 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى 4 نقاط.

على الجانب الآخر، يحتل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش المركز السادس برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على النجوم ودكرنس والتعادل مع الجمهورية شبين والهزيمة أمام حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 والتقدم للمركز الثالث حتى لا يتسع فارق النقاط بينه وبين بتروجت متصدر دوري المحترفين برصيد 29 نقطة.

يدير المباراة محمد طه ويساعده وليد عبد اللطيف ومحمد صلاح مهران ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا .

دوري المحترفين مكادي فريق راية غزل المحله وادي دجلة

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