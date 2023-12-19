دورى المحترفين: الاتصالات يهزم طنطا وبتروجت "يُسقط" النجوم ويحتفظ بالصدارة

فاز الاتصالات على فريق طنطا بهدف سجله ياسر زحلق في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم محمد الشناوي؛ ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد طنطا عند 16 نقطة .

كان طنطا الأفضل والأكثر سيطرة وخطورة في الشوط الأول لكن الشوط انتهى بتقدم الاتصالات بهدف سجله ياسر زحلق في الدقيقة 28 من هجمة مرتدة قادها محمد بهاء الذي انطلق في الجانب الأيمن، ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها ياسر زحلق داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للاتصالات.

في الشوط الثاني دانت السيطرة لطنطا وأنقذ حسين زكري حارس الاتصالات هدفا مؤكد من نانا أنتوى الذي دفع به عمرو أنور المدير الفني لطنطا في بداية الشوط الثاني، ورغم المحاولات المتكررة للاعبي طنطا لإدراك التعادل لكنها باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الاتصالات بهدف دون رد .

وفي ملعب السلمانية حقق بتروجت بقيادة السيد عيد فوزا صعبًا على فريق النجوم بهدف سجله أحمد الصعيدي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أدارها الحكم محمد عبدالحافظ، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 29 نقطة ويحتفظ بصدارة دوري المحترفين، بينما توقف رصيد النجوم عند 9 نقاط.

مبارا النجوم وبتروجت

وفي ملعب حمدينوعبدالجليل تعادل دكرنس مع بروكسي دون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم هيثم عثمان؛ ليرتفع رصيد بروكسي إلى 17 نقطة ورصيد دكرنس إلى 16 نقطة.

كانت مباريات أمس في الأسبوع الثالث عشر لدوري المحترفين قد أسفرت عن فوز القناة على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد القناة إلى 20 نقطة، ويتوقف رصيد لافيينا عند 22 نقطة.. وفاز بترول أسيوط على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد أبوقير للأسمدة عند 16 نقطة.

وفاز الجمهورية شبين على النصر للتعدين 3-2 ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد التعدين عند أربع نقاط.