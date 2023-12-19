الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت يدافع عن قمة دورى المحترفين أمام النجوم.. ودكرنس يستضيف بروكسى

فريق بتروجت
فريق بتروجت

يستضيف دكرنس فريق بروكسي ويحل بتروجت ضيفا على فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين .

دكرنس يواجه بروكسي 

في ملعب حمدينو عبد الجليل يحل بروكسي ضيفا على فريق دكرنس في مواجهة صعبة للفريقين ويحتل دكرنس بقيادة علاء نوح المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم، وسجل 14 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة، وبعد أربع مباريات بدون فوز عاد الفريق للانتصارات وهزم التعدين في أول مباراة لعلاء نوح الذي يسعى لقيادة الفريق لمواصلة الانتصارات .

في المقابل يحتل بروكسي المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين والنجوم والتعادل مع أبوقير للأسمدة والهزيمة أمام بتروجت.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده علاء عبد الباسط ومحمد القراقصي ومعهم محمد السيد سليمان حكما رابعا.

فريق بروكسي

بتروجت في مهمة سهلة أمام النجوم

ويحل بتروجت ضيفا على فريق النجوم بملعب السلمانية في مباراة من المفترض أنها سهلة لفريق بتروجت المتصدر برصيد 26 نقطة.

وحقق بتروجت بقيادة السيد عيد 8 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وفاز في مبارياته الثلاث الأخيرة على النصر للتعدين وبروكسي وأبوقير للأسمدة.

في المقابل يحتل النجوم المركز التاسع عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وسبع هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 20 هدفا ومع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والهزيمة أمام السكة الحديد وبروكسي.

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده عمران فريج ومحمد خالد عيد ومعهم محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

دوري المحترفين دكرنس فريق بروكسي بتروجت فريق النجوم

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