الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

يسعى الزمالك لحسم تأهله للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عندما يواجه فريق ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في السادسة مسا اليوم بملعب 11 نوفمبر، في مدينة لواندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية التي يتصدرها الزمالك بالعلامة الكاملة.

الزمالك يواجه ساجرادا في كأس الكونفدرالية

الزمالك يحتاج للتعادل مع ساجرادا للتأهل رسميا للدور ربع النهائي، بصرف النظر عن نتائج مباريات الجولتين الخامسة والسادسة، حيث يمتلك الزمالك تسع نقاط مقابل ثلاث نقاط لساجرادا وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى عشر نقاط ورصيد ساجرادا إلى أربع نقاط، وفي حالة فوز ساجرادا على سوار الغيني وأبوسليم الليبي وخسارة الزمالك أمام الفريقين في الجولتين الخامسة والسادسة، يتساوى الزمالك وساجرادا في رصيد عشر نقاط ويتأهل الزمالك لتفوقه في مجموع مباراتيه مع ساجرادا بعد أن فاز في مباراة الجولة الثالثة بهدف دون رد.

ويسعى الزمالك، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد أربعة انتصارات متتالية في الكونفيدرالية والدوري المحلي، خسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي وهى الهزيمة الأولى منذ تولي معتمد جمال المسئولية الفنية.

معتمد جمال سيقوم بإجراء بعض التغيير ات في التشكيل الأساسي، وقد يقوم أيضا بتغيير طريقة اللعب والعودة لطريقة 3-4-3 في ظل عدم جاهزية أحمد سيد زيزو، الذي تعرض للإصابة في مباراة المصري وخلال تدريباته في أنجولا قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على طريقة 3-4-3 بالاعتماد على حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع والرباعي عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي في الوسط ويوسف أوباما وإبراهيم نداي وسيف الجزيري في الهجوم وقام أيضا بتجربة طريقة 4-3-3 بالدفع بالثلاثي روقا ودونجا وعمرو السيسي في الوسط.

وقام معتمد جمال بشرح نقاط القوة والضعف في صفوف ساجرادا وطالب لاعبيه بالتركيزطوال المباراة والمحافظة على نظافة شباك محمد عواد في نصف ساعة الأولى لإحباط لاعبي الفريق الأنجولي.

يدير المباراة طاقم حكام من السنغال بقيادة عيسى سي ويساعده الحاج مالك سامبا ونوح بانجورا ومعهم أدلبرت ضيوف حكما رابعا.