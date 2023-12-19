بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة 18

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة 18 والتي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر مبارياته حتى مساء يوم الأحد 24 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يتابع الملايين في مصر والعالم لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز ويبحثون بشكل متكرر عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 18 عبر محركات البحث وكذلك كافة الأخبار الخاصة بهذه البطولة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة 18

وتخوض الفرق الإنجليزية 9 مباريات خلال الجولة الحالية بينما يتأجل مباراة فريق مانشستر سيتي وبرينتفورد لمشاركة السيتي في بطولة كأس العالم للأندية والمقاومة بالمملكة العربية السعودية.

كريستال بالاس وبرايتون

ويفتح فريقي كريستيانو بالاس وبرايتون مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي وذلك مساء يوم الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء.

استون فيلا وشيفيلد يونايتد

وفي تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة المقبل تنطلق المباراة التي تضم فريقين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وست هام ومانشستر يونايتد

وتنطلق أولى مباريات يوم السبت المقبل في الدوري الانجليزي الممتاز باللقاء الذي يضم فريقين وست هام ومانشستر يونايتد وذلك في تمام الساعة 2:30 مساء.

توتنهام وايفرتون

وتنطلق المباراة التي تجمع فريقه توتنهام وايفرتون في تمام الساعة 5:00 مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

نوتنجهام فورست وبرونموث

ويستضيف فريق نوتنجهام فورست نظيره فريق بورنموث في تمام الساعة 5:00 مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

فولهام وبيرنلي

كما تنطلق المباراة التي تجمع فريقين فولهام وبيرنلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 5:00 مساء.

لوتون تاون ونيوكاسل يونايتد

ويواجه فريق لوتون تاون نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 5:00 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

ليفربول وارسنال

ويترقب الجمهور اللقاء الذي يجمع بين فريقين ليفربول وارسنال حيث يستضيف الريدز فريق ارسنال مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب انفيلد.

ولفرهامبتون وتشيلسي

وفي تمام الساعة 3:00 عصرا من مساء يوم الأحد المقبل تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي ولفرهامبتون وتشيلسي في ختام مباريات الجولة 18 للدوري الانجليزي.