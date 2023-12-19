ميكالى يطالب الجبلاية بخوض مباراة ودية فى يناير

طالب البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، مسئولى اتحاد الكرة، بضرورة الاتفاق على مباراة ودية خلال شهر يناير المقبل، على هامش المعسكر المقرر إقامته خلال النصف الثانى من شهر يناير.

كان اتحاد الكرة قد وافق على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأوليمبى خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرًا لمدة 6 أيام.

وشدد ميكالى على ضرورة خوض مباراة ودية عوضا على معسكر نوفمبر الماضى الذى اكتفى خلاله المنتخب الأوليمبى بخوض تدريبات دون مباراة ودية بسبب عدم تمكن الجبلاية من الاتفاق على خوض أى مباراة.

ورغم صعوبة الاتفاق على مباراة ودية مع أحد المنتخبات فى ظل عدم إقامة المعسكر داخل الأجندة الدولية، واستمرار الدوريات، إلا أن هناك محاولات مع بعض الاتحادات الإفريقية للاتفاق على مباراة ودية فى ظل فترة التوقف التى تشهدها معظم الدوريات بسبب إقامة بطولة أمم إفريقيا 2024 فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا عقب سحب القرعة وستتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لإقامة نهائي كأس الرابطة في التوقف الدولى المقرر له مارس المقبل، منعًا لضغط المباريات، خاصة أن المنتخب الأوليمبى سيقيم معسكرا خلال هذه الفترة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة كأس الرابطة خلال التوقف الدولي والذي يبدأ من 2 يناير المقبل فى إطار استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.