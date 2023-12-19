الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى يطالب الجبلاية بخوض مباراة ودية فى يناير

ميكالى
ميكالى

طالب البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، مسئولى اتحاد الكرة، بضرورة الاتفاق على مباراة ودية خلال شهر يناير المقبل، على هامش المعسكر المقرر إقامته خلال النصف الثانى من شهر يناير.

كان اتحاد الكرة قد وافق على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأوليمبى خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرًا لمدة 6 أيام.

وشدد ميكالى على ضرورة خوض مباراة ودية عوضا على معسكر نوفمبر الماضى الذى اكتفى خلاله المنتخب الأوليمبى بخوض تدريبات دون مباراة ودية بسبب عدم تمكن الجبلاية من الاتفاق على خوض أى مباراة.

ورغم صعوبة الاتفاق على مباراة ودية مع أحد المنتخبات فى ظل عدم إقامة المعسكر داخل الأجندة الدولية، واستمرار الدوريات، إلا أن هناك محاولات مع بعض الاتحادات الإفريقية للاتفاق على مباراة ودية فى ظل فترة التوقف التى تشهدها معظم الدوريات بسبب إقامة بطولة أمم إفريقيا 2024 فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين. 

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا عقب سحب القرعة وستتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لإقامة نهائي كأس الرابطة في التوقف الدولى المقرر له مارس المقبل، منعًا لضغط المباريات، خاصة أن المنتخب الأوليمبى سيقيم معسكرا خلال هذه الفترة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة كأس الرابطة خلال التوقف الدولي والذي يبدأ من 2 يناير المقبل فى إطار استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

منتخب مصر ميكالي المنتخب الأوليمبي الجبلاية اتحاد

مواد متعلقة

تنفيذ أفكار جديدة داخل الملعب.. خطة ميكالي لتعويض المباريات الودية

ميكالي يشيد بـ"النادي".. المنتخب الأوليمبي يؤدى تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى.. عاجل

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

الفلسبار والمنجنيز.. كنوز مصرية تعزز الاستقرار الاقتصادى الأمريكى

في آخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

هبوط سعر الأولين.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى