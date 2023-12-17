الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

الشوط الأول شهد سيطرة ليفربولية، وسط تراجع ودفاع من مانشستر يونايتد.

وكاد فيرجيل فان دايك أن يفتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 28 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ترينت ألكسندر أرنولد من الجهة اليمنى، لكن الكاميروني أندريه أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد محمد صلاح كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 42، أمسك بها أندريه أونانا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - ماينو - سكوت ماكتومناي

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ويجلس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط:واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أدريان - كاومهين كيليهر - جو جوميز - كيرتس جونز - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - ماكونيل - جابرييل كوانساه - برادلي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

ليفربول مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى محمد صلاح فيرجيل فان دايك

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