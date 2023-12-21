الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباريات دورى نايل

فيتوريا
فيتوريا

وافقت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول روي فيتوريا، بعدم إقامة أي مباريات في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/ 2024)، يوم 2 يناير المقبل 2024.

يأتي قرار رابطة الأندية بناء على طلب المدرب البرتغالي فيتوريا، لإتاحة أكبر قدر من الراحة السلبية للاعبين قبل بدء معسكر المنتخب الأول، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة إقامتها بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

كما قررت رابطة الأندية، تأجيل مباريات فاركو والأهلي، وبيراميدز وسموحة، وسيراميكا كليوباترا والزمالك، ومودرن فيوتشر والجونة، في الجولة الحادية عشرة لدوري نايل، إلى وقت لاحق، تحدده فيما بعد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني الأول قبل بدء الاستعداد لخوض منافسات "كان 2023".

كما أعلنت أيضا عن تأجيل ديربي القمة بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل، والذي كان مقررا لها 15 فبراير المقبل 2024 لأجل غير مسمى، نظرا لإقامة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في إطار مباريات المرحلة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

رابطة الأندية تقرر تأجيل مباريات دوري نايل 

كما أعلنت أيضا عن تأجيل ديربي القمة بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل، والذي كان مقررا لها 15 فبراير المقبل 2024 لأجل غير مسمى، نظرا لإقامة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في إطار مباريات المرحلة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

كما أعلنت أيضا عن تأجيل ديربي القمة بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل، والذي كان مقررا لها 15 فبراير المقبل 2024 لأجل غير مسمى، نظرا لإقامة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في إطار مباريات المرحلة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

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