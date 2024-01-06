"فيفا" يعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.

كاف يختار 7 حكام مصريين في بطولة الأمم الإفريقية

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 7 حكام مصريين للتحكيم في بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 12 فبراير من الشهر المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي

حكم ساحة

أمين عمر

محمد معروف

محمد عادل

حكم مساعد

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

حكم تقنية الفيديو

محمود عاشور

محمود البنا

وعقد البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، جلسة خاصة مع الحكام قبل السفر إلى كوت ديفوار لتحفيزهم للظهور بشكل طيب خلال البطولة الإفريقية وتشريف التحكيم المصري في هذا العرس الإفريقي وأن يكونوا على قدر المسؤولية.