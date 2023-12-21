الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبو الرجال وزملاؤه.. أسماء الحكام المصريين المشاركين في أمم 2024

محمود أبو الرجال
محمود أبو الرجال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" اختيار 7 حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار.

ضمت القائمة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.

تعتبر هذه البطولة سابقة تاريخية، حيث يعد هذا أكبر عدد مصري من الحكام مشارك في نسخة واحدة من كأس الأمم عبر التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السابقة التاريخية، تأتي بعد عمل شاق ومميز من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

أسماء الحكام المصريين المشاركين في أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل بالعاصمة كوت ديفوار.

وتشهد النسخة المقبلة من “كان 2023”، مشاركة 24 منتخبا بالمونديال الإفريقي، مقسمين على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

مجموعات “كان 2023”

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتمتلك مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليها منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم منتخب غانا ثالثا برصيد 4 بطولات، ونيجيريا 3 بطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخه.

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