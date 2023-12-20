ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك يزينان القوائم المبدئية لمنتخبات "كان 2024"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2024)، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

وشهدت قوائم المنتخبات المتواجدين في البطولة القارية، تواجد 10 لاعبين من المحترفين الأجانب في الدوري المصري، يأتي على رأسهم ثلاثي الأهلي فضلا عن ثنائي غريمه التقليدي الزمالك.

وتضم القوائم 55 لاعبا حاليا لكل منتخب، سيتم تقليصها إلى 27 لاعبا فقط قبل انطلاق البطولة.

قائمة المحترفين في الدوري المصري:

جيفرسون إنكادا - غينيا بيساو – فاركو.

فيستون ماييلي –الكونغو الديموقراطية – بيراميدز.

أليو ديانج – مالي – الأهلي.

محمد الشيبي – المغرب – بيراميدز.

بيرسي تاو – جنوب إفريقيا – الأهلي.

حميد ماو – تنزانيا – طلائع الجيش.

سيف الدين الجزيري - تونس – الزمالك.

علي معلول – تونس – الأهلي.

حمزة المثلوثي - تونس – الزمالك.

بلاتي توريه – بوركينا فاسو – بيراميدز.

وتجدر الإشارة الى أن المنتخب السنغالي، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في الكاميرون، على حساب المنتخب الوطني الأول، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (4/2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتضم النسخة المقبلة من "كان 2024"، 24 منتخبا تم تقسيمهم على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجموعات "كان 2024"

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وانجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.