الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك يزينان القوائم المبدئية لمنتخبات "كان 2024"

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2024)، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

وشهدت قوائم المنتخبات المتواجدين في البطولة القارية، تواجد 10 لاعبين من المحترفين الأجانب في الدوري المصري، يأتي على رأسهم ثلاثي الأهلي فضلا عن ثنائي غريمه التقليدي الزمالك.

وتضم القوائم 55 لاعبا حاليا لكل منتخب، سيتم تقليصها إلى 27 لاعبا فقط قبل انطلاق البطولة.

قائمة المحترفين في الدوري المصري:

جيفرسون إنكادا - غينيا بيساو – فاركو.

فيستون ماييلي –الكونغو الديموقراطية – بيراميدز.

أليو ديانج – مالي – الأهلي.

محمد الشيبي – المغرب – بيراميدز.

بيرسي تاو – جنوب إفريقيا – الأهلي.

حميد ماو – تنزانيا – طلائع الجيش.

سيف الدين الجزيري - تونس – الزمالك.

علي معلول – تونس – الأهلي.

حمزة المثلوثي - تونس – الزمالك.

بلاتي توريه – بوركينا فاسو – بيراميدز.

وتجدر الإشارة الى أن المنتخب السنغالي، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في الكاميرون، على حساب المنتخب الوطني الأول، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (4/2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتضم النسخة المقبلة من "كان 2024"، 24 منتخبا تم تقسيمهم على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجموعات "كان 2024"

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وانجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ثلاثي الأهلي كأس الأمم الإفريقية 2024 ثنائي الزمالك القوأم المبدئية لمنتخبات كان 2024 كان 2024 قوأم أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار 2024

مواد متعلقة

إمام ورمضان والسعيد وكهربا في قائمة مصر المبدئية لأمم إفريقيا

موعد كأس الأمم الإفريقية 2024.. وتوزيع مجموعات البطولة

كأس الأمم الإفريقية 2024: مصر فى المجموعة الثانية بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا

رسميا.. «كاف» يعلن عن الكرة الرسمية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (2023)

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

التموين: استيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية

بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

فيديوهات خادشة للحياء العام.. تفاصيل ضبط التيك توكر وفاء عزت

أسعار الأرز في السوق المصري

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس