الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محرز يقود الخضر.. تشكيل الجزائر أمام أنجولا في كأس الأمم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كشف جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة أنجولا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا، فُتقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بمدينة بواكي.

وتُنقل مباراة الجزائر وأنجولا تليفزيونيا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، إضافة للقناة الجزائرية الأرضية.

تشكيل الجزائر أمام أنجولا في كأس أمم إفريقيا

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - يوسف عطال - ريان آيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب - فارس شعيبي - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح

جمال بلماضي أنجولا كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2023 تشكيل الجزائر

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