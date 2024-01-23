الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تنافس مصر فى نصف نهائى أمم إفريقيا لليد.. تعرف على موعد المباراة

منتخب تونس
منتخب تونس

اكتملت أضلاع المربع الذهبي في بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد بتأهل تونس عقب تخطيه عقبة غينيا بالفوز 37/24.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وانضمت تونس للثلاثي كاب فيردي والجزائر ومصر لتكمل مربع الذهب، كما تأهل المنتخبات الأربعة لمنافسات بطولة العالم المقبلة التي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025.

وضربت مصر موعدا نارياا مع نسور قرطاج في نصف النهائي وذلك تكرارا للنسخة الماضية حين التقت مصر بتونس بنفس الدور.

وتفوقت مصر آنذاك على تونس وأكملت مشوارها بالفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية وتوجت بلقبها الثامن صيف عام 2022 بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة في الخامسة والنصف من مساء الخميس المُقبل في الصالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة بتعليق خالد خيري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لحقوق البطولة بالكامل.

ويجمع نصف النهائي الآخر بين كاب فيردي والجزائر في مباراة تُقام في الثامنة من مساء الخميس.

اكتملت أضلاع المربع الذهبي في بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد بتأهل تونس عقب تخطيه عقبة غينيا بالفوز 37/24.

بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد تونس مصر كرة اليد غينيا

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