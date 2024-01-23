أحمد عادل رجلا لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا لكرة اليد

تُوِج أحمد عادل نجم منتخب مصر بجائزة رجل المباراة في مواجهة أنجولا التي انتهت بفوز الفراعنة 37/25 بربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف القاهرة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتأهلت مصر نحو المربع الذهبي بعد أداء كبير من كل نجوم الفراعنة وعلى رأسهم نجم دائرة الأهلي أحمد عادل.

وفاز عادل بجائزة رجل المباراة على الرغم من مشاركته خلال الشوط الأول فقط والذي نجح من خلاله في تسجيل سبعة أهداف من سبع تصويبات كأعلى هدافي اللقاء من الفريقين.

وذهبت الجائزة للاعبي مصر في كل مبارياتها بالبطولة حتى الآن.

كان كريم هنداوي قد حصد جائزة رجل مباراة الافتتاح أمام غينيا قبل أن يحصل عليها مهاب سعيد في المباراة الثانية بدور المجموعات أمام الكونغو وأخيرا حصل عليها يحيى خالد في مباراة الكاميرون بختام المجموعات.

وحجز منتخب مصر مقعده رسميا في بطولة العالم المُقبلة والتي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025.

كما باتت مصر منافسا على بطاقة التأهل المباشر لأولمبيات باريس المقبلة عن قارة إفريقيا أو خوض منافسات الملحق على أقل تقدير.

وتنتظر مصر منافسها في نصف النهائي وهو الفائز من مباراة تونس وغينيا التي تنطلق بعد قليل في الصالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.