نصف نهائي أمم اليد: الجزائر تتخطى الكونغو وتضرب موعدًا مع الرأس الأخضر

لحق منتخب الجزائر الشقيق بركب المتأهلين لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد بعد تغلبه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36/23.

وتستضيف القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

لم يظهر محاربو الصحراء بالمردود المنتظر خلال الشوط الأول والذي شهد ندية كبيرة وأفضلية من جانب الكونغو الديمقراطية في أغلبه لينتهي بتقدم الكونغو 14/15.

حضرت الجزائر بمردود مغاير تماما منذ مطلع الشوط الثاني وقلبت تأخرها سريعا للتقدم 18/15 قبل أن يفرض لاعبوها سيطرتهم على المباراة بالكامل.

استمر الجزائريون في توسيع الفارق وسط انهيار تام في الأداء الكونغولي لتنتهي المباراة بفوز الجزائر 36/23.

وحصد مسعود بركوس نجم محاربي الصحراء جائزة رجل المباراة.

لحقت الجزائر بركب المتأهلين لبطولة العالم التي تُقام مطلع العام المقبل في الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وضربت الجزائر موعدا مع الرأس الأخضر في نصف النهائي ليضمن المنتخبان فرصة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر لأولمبيات باريس المقبلة وكذلك بطاقتي الملحق.

وفي منافسات تحديد المراكز تغلب منتخب ليبيا الشقيق على زامبيا بنتيجة 36/17 في المباراة التي أقيمت عصر اليوم بصالة رقم 2 في مجمع صالات استاد القاهرة.

ولحقت ليبيا بالجابون للمنافسة على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر فيم ستخوض زامبيا منافسات المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا