الشقيقان ويليامز يقودان بلباو لإقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا

خسر برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2 / 4 مساء الأربعاء، ليودع منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

تقدم بلباو بهدف مبكر سجله جوركا جوروزيتا بعد مرور 37 ثانية فقط، ورد برشلونة بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقيقتين 26 و32.

وفي الشوط الثاني أدرك أويهان سانسيت هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وبعد التمديد لشوطين إضافيين سجل إيناكي ويليامز الهدف الثالث لأتلتيك بلباو في الدقيقة 107 قبل أن يختتم شقيقه الأصغر نيكو ويليامز الأهداف الأربعة في الدقيقة 121.

وتأهل الفريق الباسكي للدور قبل النهائي ليلحق بكل من ريال مايوركا الذي فاز على جيرونا بنتيجة 3 / 2 وريال سوسيداد الذي فاز على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 1.

وتختتم منافسات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بمواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية مساء اليوم الخميس.