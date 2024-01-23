رسميا.. ليفربول يعلن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

كشف ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي منذ قليل، عن موعد عودة محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجلترا للتأهيل من إصابته.

تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وجاء بيان ليفربول كالآتي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريبات ليفربول يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي.

الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول.

سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ليفربول بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تأهلت مصر للدور القادم في مرحلة خروج المغلوب بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر الليلة".

وكتب "عباس" عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروف سابقًا باسم "تويتر": "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 إلى 28 يومًا وليس لمباراتين".

وتابع: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا، والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

كان الاتحاد المصري قد أعلن، أمس الأحد، عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر، لاستكمال علاجه".

وأكمل: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".