السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى إثارة الدقائق الأخيرة.. فياريال يقسو على برشلونة بخماسية فى الليجا

برشلونة وفياريال
برشلونة وفياريال

حقق فياريال فوزا مثيرا على نظيره برشلونة بنتيجة 5-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ورفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وبفارق ثماني نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.

 وتقدم فياريال في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن يضيف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 60 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68. 

وتكفل إيرك بايلي بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 71. وعاد فياريال للمباراة مجددا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق جونزالو جيديش، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. 

وبعد ثلاث دقائق، نجح فياريال في تسجيل الهدف الخامس عن طريق خوسيه لويس موراليس. 

 

تشكيل برشلونة.. فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام فياريال

 

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: هيكتور فورت -جويل كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – روميو.

خط الهجوم: جواو فيليكس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي.

 

 

فياريال برشلونة الدوري الاسباني ريال مدريد جيرونا

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