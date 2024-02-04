الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديسابر يدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيتوريا فى منتخب مصر (خاص)

ديسابر
ديسابر

دخل الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، دائرة الترشيحات لتولي تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفريق الوطني.

ووجّه اتحاد الكرة، الشكر للمدرب البرتغالي بعد إقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن مسئولي اتحاد الكرة اقترحوا اسم الفرنسي "ديسابر" خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم.

ويفاضل مسؤولو الاتحاد بين ديسابر ومواطنه هيرفي رينارد إضافة إلى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق، إلا أن الأخير فرصه أقل نظرًا لرفضه العودة لقيادة الفريق مجددًا.

واستقر أعضاء اتحاد الكرة على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق الوطني خلال الفترة المقبلة.

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