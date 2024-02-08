الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبد الفتاح خارج حسابات الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

خرج خالد عبد الفتاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب اللاعب عن مباراة شباب بلوزداد بعد تأكد إصابته بجزع في أربطة الركبة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعانى اللاعب من الإصابة في مباراة سموحة الودية التي أقيمت الأثنين الماضي على ستاد السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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