موسيمانى: تواجدى فى الدورى السعودى بفضل الأهلى والخطيب

وجّه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لأبها السعودي، الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب على منحه الفرصة لتدريب نادي القرن في إفريقيا، ليذيع صيته في الوطن العربي.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي المصري أمير عبدالحليم على قناة SSC Sports: "اعتدت على تخطي الحواجز والقيام بأشياء ليست معتادة من المدربين الأفارقة، فعندما أراد الأهلي الفوز بدوري الأبطال اختاروا مدربًا إفريقيًا وشكرًا للأهلي ورئيسه الخطيب اللذين وثقا في قدرتي على تغيير الأمور".

وأضاف "الأمر لا يقاس بمن أين جئت ولكن بإنجاز المهمة، لعبت ضد الهلال أكبر فريق في السعودية بطل آسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والكل يعرف النتيجة، ولعبنا ضد بايرن ميونيخ وبالميراس الناديين الكبيرين وهذه ليست مباريات ودية".

وتابع "فزت بمباريات في كأس العالم للأندية ضد مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وفزت ببرونزيتين مع الأهلي، ووليد الركراكي وصل مع المغرب لنصف نهائي كأس العالم".

واختتم تصريحاته "لعبت في كأس العالم للأندية وفزت على الهلال 4-0 وأعتقد أن هذه السيرة الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي، فالمهم هو أن يحترمك الفريق واللاعبون بصرف النظر عن جنسيتك".

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