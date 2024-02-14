الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى الجزائر

ياسر إبراهيم وموديست
ياسر إبراهيم وموديست

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وحرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية، على استقبال بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

اقرأ أيضا.. دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلى تصل مطار هوارى بومدين بالجزائر

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