الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"رابطة الأندية" تستقر على موعد إقامة نهائى الكأس

رابطة الأندية
رابطة الأندية

استقر مسئولو رابطة الأندية المحترفة على موعد إقامة مباراة نهائى "كأس الرابطة" للموسم الثالث على التولى بعدما تم تحديد طرفى النهائى المقرر إقامتها بين فريقى طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويدرس مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة منتصف مارس المقبل، قبل انطلاق معسكر الفراعنة المحدد له خلال الفترة من 22 وحتى 28 مارس المقبل.

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات برابطة الأندية، سبب تأجيل إقامة المباراة النهائية للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وشدد عضو الجبلاية على صعوبة إقامة نهائي كأس الرابطة قبل منتصف مارس المقبل، وتحديدا قبل إقامة مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 13 مارس المقبل.

وأوضح المشرف على المسابقات برابطة الأندية المحترفة أن الفترة المقبلة تشهد ازدحامًا في أجندة مسابقة الدوري الممتاز، والتي سيتم استئنافها يوم 13 فبراير الجاري بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 40 يومًا.

وأشار عامر حسين إلى أن تحديد موعد نهائي بطولة كأس الرابطة سيتم خلال جلسة ستُعقد خلال الفترة المقبلة بين مجلس إدارة رابطة الأندية والشركة الراعية للبطولة، لاختيار الميعاد الأنسب لإقامة المباراة وفق الاعتبارات التسويقية، وبما يتناسب مع أجندة مباريات باقي المسابقات.

يذكر أن إدارة المسابقات برابطة الأندية قد أعلنت مساء اليوم عقوبات مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، وتضمنت تلك العقوبات تغريم طارق العشري المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري مبلغ 20 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وإيقاف أحمد هاني حسيني إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة.

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