رابطة الأندية تعلن عن عقوبات مواجهتى نصف نهائى كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن عقوبات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك طبقًا لقائمة العقوبات الخاصة بلائحة المسابقات.

وجاءت عقوبات مواجهتي نصف نهائي كأس الرابطة كالتالي..

مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا

أولًا.. توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري طارق العشري، وقيمتها 20000 جنيه، وذلك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ثانيًا.. إيقاف أحمد هاني حسيني إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بسبب الطرد بعد منعه فرصة هدف محقق.

تجدر الإشارة إلى أن سيراميكا كليوباترا، قد نجح في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية، للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على الاتحاد السكندري، أمس الأول الثلاثاء، بهدف نظيف.

كما نجح أيضًا فريق طلائع الجيش في العبور للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، عقب إقصائه المصري البورسعيدي عن طريق ضربات الجزاء 3/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتعد النسخة الحالية، هى الثالثة على التوالي من البطولة الأحدث، في تاريخ مسابقات رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش، في المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة، في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية، حيث لا يوجد موعد محدد للنهائي حتى الآن.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، غياب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عن حصد اللقب، حيث نجح فريقا مودرن فيوتشر في خطف البطولة الأولى، على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5/1.

بينما في النسخة الثانية والماضية، توج سيراميكا كليوباترا، باللقب على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة 4/1.