عاجل.. أحمد دياب يجتمع بالأندية لتغيير نظام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد

استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، على تغيير نظام الدوري الممتاز في الموسم المقبل، لتكون هناك فرصة للرابطة لإنهاء الدوري مع دوريات العالم.

وكشف مصدر داخل الرابطة لـ"الدستور"، عن أن ضغط مباريات الدوري وعدم انطلاقه مع دوريات العالم يمثل أزمة كبيرة للرابطة، ولذلك لا بد أن تكون هناك سنة استثنائية، ولن يتحقق هذا إلا بتغيير نظام الدوري سواء بإقامته بنظام المجموعتين أو بإقامته من دور واحد.

وواصل المصدر، أن هناك جلسة ستجمع أندية الدوري الممتاز برابطة الأندية خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على نظام الدوري في الموسم المقبل، حتى تكون جميع الأندية تعلم بنظام الدوري قبل بداية الموسم مثلما حدث مع دوري المحترفين الذى يقام بنظام المجموعة الواحدة في الموسم الحالي بدلًا من إقامته على من ثلاث مجموعات.

رابطة الأندية تعلن عن مواعيد مباريات الدوري حتى الأسبوع الـ30

وأعلنت رابطة الأندية أمس مواعيد مباريات الدوري حتى الأسبوع الـ30، كما حددت الرابطة مواعيد جميع المؤجلات وقررت الرابطة إيقاف الدوري يوم 12 مارس المقبل، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة الإمارات الودية باستثناء مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس.

ومن ناحية أخرى حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2023/2024.

ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر عقب نهاية الأدوار التمهيدية.

وجاءت المواعيد التي حددها اتحاد الكرة، من 16 وحتى 28 مارس المقبل لإقامة مباريات دور الـ32، وهو ما يأتي وقت التوقف الدولي لشهر مارس.

كما تحدد أيام من 7 إلى 13 أبريل المقبل لإقامة مواجهات ببطولة الكأس، دون تحديد أطراف المواجهات.

يذكر أن نهائي كأس مصر نسخة 2022/2023 سيقام يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية .