منتخب مصر يواجه نيوزيلندا 22 مارس بالإمارات

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الدورة الودية التي سيخوضها «الفراعنة» خلال الدورة الودية الدولية التي تستضيفها الإمارات، في شهر مارس المقبل.

وأكد حسن أن منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته في الدورة الودية، يوم 22 مارس المقبل أمام نظيره منتخب نيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، بمشاركة أربعة منتخبات، وهي مصر، كرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن إنه جار التنسيق لمعسكر المنتخب المقبل في مارس ومواعيد السفر إلى الإمارات، مؤكدا أن لوائح البطولة تنص على مواجهة الفائز من كل مباراة واللعب على كأس البطولة يوم 26 مارس، بينما يلعب الخاسران يوم 25 نفس الشهر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وستكون مباراة نيوزيلندا، هي الأولى لحسام حسن، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة مؤخرا.

وتأتي الدورة الودية بالإمارات، ضمن تحضيرات المنتخب المصري، لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما في يونيو المقبل.