الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عامر حسين يرد بالأرقام: 5 شهور توقف الدورى بسبب المنتخب والأهلي والبطولات الإفريقية

عامر حسين
عامر حسين

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات لدوري نايل تعود بسبب الارتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب والفرق.

وأكد عامر حسين أن هناك من ينتقد الدوري واتحاد الكرة ورابطة الأندية بدون معلومة، وأنه بالأرقام فترة التوقف خلال الموسم الحالي فقط تصل إلى ما يقارب من 5 إلى 6 أشهر إيقاف بسبب ارتباطات المنتخب والأندية وهي كالتالي:

95 يوما للمنتخب:

95 يوما توقفات للمنتخب بسبب كأس الأمم الأفريقية والتوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم والتصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية.

توقف 15 يوما للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

توقف 25 يوما للأهلي بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي.

إيقاف 70 يوما لمشاركة الفرق الأربعة الأهلى وبيراميدز والزمالك وفيوتشر في دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية ووصولهم إلى الأدوار النهائية.

- إيقاف الدوري للسوبر الرباعي الذى جمع الأهلى وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بدولة الإمارات العربية.

-وجود 4 سيارات VAR وبالتالي من الصعب لعب أكثر من 4 مباريات في اليوم.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على إدارة المسابقات اتحاد الكرة دوري نايل رابطة الأندية كأس الأمم الأفريقية تصفيات كاس العالم

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