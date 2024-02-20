الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد خروجه من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ"حسام حسن"

حسام حسن
حسام حسن

تعرض حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الإثنين، في الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وجرى نقل حسام حسن لأحد المستشفيات القريبة من استاد الإسماعيلية، وتم تعليق محاليل له، حتى استقرت حالته، قبل الخروج من المستشفي فجر اليوم الثلاثاء.

وطمأن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، الجماهير المصرية على حالة العميد، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة الآن.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والزمالك بالتعادل دون أهداف في إطار منافسات الجولة الـ13 بمسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتلاه الإسماعيلي برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

حسام حسن يتابع مباريات الدوري الممتاز

وحرص الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على حضور مباريات الدوري الممتاز منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد النتائج السيئة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وفشل فيتوريا في تحقيق أي فوز بالبطولة، واكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، ثم تعادل مع الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 بنتيجة 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحسم ركلات جزاء تأهل المنتخب الكونغولي على حساب الفراعنة.

ويستعد العميد لخوض أولى تجاربه مع المنتخب الوطني عندما يخوض دورة ودية في الإمارات منتصف شهر مارس المقبل رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية | مصراوى
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