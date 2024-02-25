الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

توصلت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مبدئى لتمديد وتعديل تعاقد محمد الشناوى حارس المرمى حتى نهاية 2027، حيث كان عقده الأول ينتهى مع نهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، أنهي بعض الأمور التفاوضية مع الحارس الدولي خلال سفر بعثة الفريق إلي غانا لمواجهة ميديا بعد فرمان إدارة الكرة بترضية الشناوي.

وأشار المصدر إلى أنه تتبقى نقاط خلافية حول العقود الإعلانية، سواءً من حيث نسبة النادي في حالة إحضار اللاعب إعلانات أو الرعاة المتعاقدين مع النادي ولكن تم الاتفاق حول الراتب السنوي والذي سيتقاضي فيه 25 مليون جنيه سنويًا يزيد مليون جنيه، بجانب الإعلانات والتي تصل إلي 10 ملايين حسب الاتفاق مع أكثر من إعلان ليس متعارضًا مع رعاة النادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين الأهلي والحارس في إمكانية إضافة موسم حتى 2028 طبقًا لرؤية الشناوي ورغبته في الاستمرار مع الفريق حالة انتهاء العقد الجديد.

واختتم المصدر تصريحاته أنه خلال الساعات المقبلة سيتم إعلان تمديد عقد الحارس الدولي وغلق ملف رحيله، خاصة أنه يسابق الزمن في برنامجه التأهيلي للعودة إلي المشاركة الجماعية مع الفريق.

الأهلي يستأنف تدريباته 

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.
وعاد الفريق الأول بنادي الأهلي للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي كولر الاهلى لجنة التخطيط أمير توفيق

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