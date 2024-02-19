الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نادى الزمالك يتزين استعدادًا لاستقبال مجلس إدارة الأهلى (صور)

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاستقبال مجلس الأهلى فى زيارة ودية، بعد قليل، توطيدا للعلاقات وترسيخا للاحترام المتبادل بين الناديين.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن أمس الأحد، أنه سيقوم بزيارة نادي الزمالك اليوم الإثنين؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وأشار الأهلي في بيان رسمي، إلى أن هذه الزيارة الودية تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وأوضح البيان، أنه كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

وشدد البيان على أن "العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.. كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية".

الزمالك الاهلى حسين لبيب محمود الخطيب العامري فاروق

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