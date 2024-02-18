الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الزمالك يعلن إصابة محمد عبدالشافى بقطع فى الرباط الصليبى

محمد عبد الشافي لاعب
محمد عبد الشافي لاعب الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

الزمالك محمد عبد الشافى الجهاز الطبي للزمالك محمد أسامة طبيب الزمالك

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