الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق رياضة كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة، حيث سيشهد اليوم وجود هدوءً نسبيًا بعدد من المباريات، ولكن ما زال بإمكان عشاق كرة القدم الاستمتاع في المباريات المحلية في الدوريات العربية، وخاصة الدوري السعودي الذي سيشهد مواجهتين طرفهما الهلال والاتحاد.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

في الساعات الأولى في الصباح الباكر يتاح أن تبدأ يومك بمشاهدة الأسطورة ليونيل ميسي رفقة فريقه إنتر ميامي في مباراة في الدوري الأمريكي، كما لا يزال هناك عدد من المباريات بأوروبا، في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق x الهلال - 05:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.

الاتحاد x الوحدة - 08:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

لوس أنجلوس جالاكسي x إنتر ميامي - 05:00 بتوقيت السعودية - Apple TV. 

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة x الإسماعيلي - 05:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports.

زد اف سي x إنبي - 05:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports.
المقاولون العرب x المصري البورسعيدي - OnTime Sports 08:00 بتوقيت السعودية.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد x وست هام - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

جيرونا x رايو فاليكانو - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

وأعلن عامر حسين، كرئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباراة الأهلي المقبلة أمام المهرة سيتي، وستقام مباراة العودة ضمن الجولة الخامسة لدوري نايل في يوم الثلاثاء القادم، وفي حالة تأجيل مباراة غانا ميدياما سوف يتم الإعلان عن المباراة بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ومن المقرر أن ستكون مواجهة الزمالك القادمة مقابل نظيره الداخلية، التي سوف تجمع بينهما من ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد حوالي 12 نقطة، فيما سيتواجد فريق الداخلية بالمركز السابع عشر ولديه 8 نقاط.

ومن المقرر أن ستنطلق المباراة في يوم الخميس القادم الموافق 29 في شهر فبراير الجاري، بتمام الساعة السابعة مساءً وتكون بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية.

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